На Київщині зі ставка дістали тіло чоловіка
В середу, 25 грудня, в селі Винарівка Білоцерківського району у місцевому ставку виявили тіло людини
Про це повідомляє пресцентр ДСНС, передає RegioNews.
Рятувальники за допомогою гідрокостюму вилучили тіло 47-річного чоловіка з водойми.
Загиблим виявився місцевий мешканець. Тіло передали правоохоронцям.
Нагадаємо, 22 грудня у Львові в озері виявили тіло чоловіка.
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