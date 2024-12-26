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26 грудня 2024, 04:15

Жителя Харківщини, який хотів живцем спалити свою кохану, взяли під варту

26 грудня 2024, 04:15
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фото: Нацполіція
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Мешканця села Башилівка Лозівського району, який намагався живцем спалити свою співмешканку, взяли під варту. Йому загрожує до 15 років тюрми

Про це інформує пресслужба Харківської обласної прокуратури, передає RegioNews.

За матеріалами слідства, інцидент стався минулого понеділка. Того дня фігурант і його співмешканка вживали алкогольні напої. Посиденьки переросли у сварку. У розпалі конфлікту чоловік облив жінку бензином із пляшки та підпалив її одяг.

Полум’я швидко поширилося, зачепивши не лише потерпілу, а й будинок. Сусіди помітили пожежу та викликали рятувальників. Жінку, яка отримала серйозні термічні опіки, доправили до лікарні. Медики оцінюють її стан як тяжкий. Лікарі продовжують боротися за її життя.

Зловмиснику — 52-річному жителю Башилівки — повідомили про підозру за фактом замаху на умисне вбивство, вчинене з особливою жорстокістю.

"За клопотанням сторони обвинувачення підозрюваному обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без визначення розміру застави", — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, 23 грудня в селі Башилівка Лозівського району чоловік облив жінку бензином та підпалив. Йому загрожує до 15 років тюрми.

пожежа слідство вогонь Харківська область замах Опік запобіжний захід
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