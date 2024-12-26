11:15  25 декабря
Директора закрытых и уничтоженных украинских аэропортов получают миллионные зарплаты, — СМИ
12:43  25 декабря
В Винницкой области в ДТП погибли четыре человека
15:53  25 декабря
В лесополосе вблизи Полтавы нашли арсенал боеприпасов
UA | RU
UA | RU
26 декабря 2024, 04:15

Жителя Харьковщины, который хотел заживо сжечь свою любимую, взяли под стражу

26 декабря 2024, 04:15
Читайте також українською мовою
фото: Нацполиция
Читайте також
українською мовою

Жителя села Башиловка Лозовского района, который пытался заживо сжечь свою сожительницу, взяли под стражу

Об этом сообщает пресс-служба Харьковской областной прокуратуры, передает RegioNews.

По материалам следствия, инцидент произошел в прошлый понедельник. В тот день фигурант и его сожительница употребляли алкогольные напитки. Посиделки переросли в ссору. В разгар конфликта мужчина облил женщину бензином из бутылки и поджег ее одежду.

Пламя быстро распространилось, задев не только пострадавшую, но и дом. Соседи заметили пожар и вызвали спасателей. Женщину, которая получила серьезные термические ожоги, доставили в больницу. Медики оценивают ее состояние как тяжелое. Врачи продолжают бороться за ее жизнь.

Злоумышленнику - 52-летнему жителю Башиловки - сообщили о подозрении по факту покушения на умышленное убийство, совершенное с особой жестокостью.

"По ходатайству стороны обвинения подозреваемому избрана мера пресечения в виде содержания под стражей без определения размера залога", — говорится в сообщении.

Напомним, 23 декабря в селе Башиловка Лозовского района мужчина облил женщину бензином и поджег. Ему грозит до 15 лет тюрьмы.

пожар следствие огонь Харьковская область покушение Ожог мера пресечения
В Харьковской области пенсионер взял из разбитой техники россиян порох, чтобы топить печь
25 декабря 2024, 23:46
Россияне ударили по ферме на Сумщине: животные погибли, спасатели попали под повторную атаку
24 декабря 2024, 14:51
В Хмельницком горела многоэтажка: погиб мужчина
23 декабря 2024, 23:25
Все новости »
24 декабря 2024
Финал политического кризиса в Чернигове: выиграла ли Банковая?
После увольнения в начале декабря временного исполняющего обязанности городского головы и секретаря городского совета Чернигова Александра Ломако на его место до сих пор никто не назначен. В сущности,...
23 декабря 2024
"Паляниця", "Пекло" и "Рута": изменят ли реактивные ракеты-дроны ход войны для Украины
Украина начала массовое производство ракет-дронов, способных долетать на достаточно большие расстояния вглубь россии для поражения там всяческих военных объектов. Точные характеристики этих новейших р...
18 декабря 2024
Эскалация, заморозка или мир: чего ждать Украине в 2025 году
Несомненно, в следующем году Украине предстоит ряд внутри- и внешнеполитических изменений. Вызванные они, в первую очередь, будут изменением политического ландшафта в Соединенных Штатах Америки – само...
11 декабря 2024
"Уставшие" мосты Киева: грозит ли столице транспортный коллапс между двумя берегами Днепра
1 декабря 2024 года в Киеве наконец-то открыли для движения частного транспорта Подольский мост, соединяющий два берега Днепра. Этого события горожане ожидали несколько десятков лет, а сам мост уже да...
В Киеве овчарка вцепилась зубами в лицо девушки: как суд наказал владельца пса
26 декабря 2024, 05:05
На Киевщине легковушка сбила на переходе женщину: потерпевшая скончалась
26 декабря 2024, 03:30
На Тернопольщине нашли мертвыми двух родных братьев
26 декабря 2024, 02:20
Упал с высоты: в Винницкой области погиб мужчина
26 декабря 2024, 01:46
На Закарпатье осудили виновника ДТП, в котором погиб ребенок
26 декабря 2024, 01:15
На Киевщине из ставка достали тело мужчины
26 декабря 2024, 00:41
На Тернопольщине мужчину, который развращал несовершеннолетнюю дочь, не посадили в тюрьму
26 декабря 2024, 00:17
В Харьковской области пенсионер взял из разбитой техники россиян порох, чтобы топить печь
25 декабря 2024, 23:46
В Харькове мужчина устроил стрельбу с балкона многоэтажки
25 декабря 2024, 22:37
10 мая 2024
В прокуратуре показали видео последствий ночного удара по Харькову, снятое дроном
20 марта 2024
Россияне уничтожают Великую Писаревку на Сумщине: жуткие кадры разрушений
09 марта 2024
Пограничники на левом берегу Херсонщины уничтожили гаубицу и склад боеприпасов врага
Все видео »
Финал политического кризиса в Чернигове: выиграла ли Банковая?
"Паляниця", "Пекло" и "Рута": изменят ли реактивные ракеты-дроны ход войны для Украины
Все публикации »
Вадим Денисенко
Юрий Николов
Православная церковь Украины
Все блоги »