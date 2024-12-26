Жителя Харьковщины, который хотел заживо сжечь свою любимую, взяли под стражу

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Жителя села Башиловка Лозовского района, который пытался заживо сжечь свою сожительницу, взяли под стражу

Об этом сообщает пресс-служба Харьковской областной прокуратуры, передает RegioNews.

По материалам следствия, инцидент произошел в прошлый понедельник. В тот день фигурант и его сожительница употребляли алкогольные напитки. Посиделки переросли в ссору. В разгар конфликта мужчина облил женщину бензином из бутылки и поджег ее одежду.

Пламя быстро распространилось, задев не только пострадавшую, но и дом. Соседи заметили пожар и вызвали спасателей. Женщину, которая получила серьезные термические ожоги, доставили в больницу. Медики оценивают ее состояние как тяжелое. Врачи продолжают бороться за ее жизнь.

Злоумышленнику - 52-летнему жителю Башиловки - сообщили о подозрении по факту покушения на умышленное убийство, совершенное с особой жестокостью.

"По ходатайству стороны обвинения подозреваемому избрана мера пресечения в виде содержания под стражей без определения размера залога", — говорится в сообщении.

Напомним, 23 декабря в селе Башиловка Лозовского района мужчина облил женщину бензином и поджег. Ему грозит до 15 лет тюрьмы.