На Харківщині чоловік облив жінку бензином та підпалив

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Про це передає RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.

Встановлено, що 52-річний чоловік разом зі своєю 46-річною співмешканкою вживали алкоголь. Між ними виникла сварка на побутовому ґрунті. Чоловік схопив пляшку з бензином, що стояла на підлозі, та вилив на жінку. На ній зайнявся одяг.

Жінку госпіталізували до лікарні у тяжкому стані.

Поліцейські затримали зловмисника. Йому загрожує до 15 років тюрми.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що на Буковині судитимуть чоловіка, який спробував спалити колишніх дружину і тещу.