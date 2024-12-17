У Харкові судили баптиста, який відмовився від мобілізації: яке покарання він отримав

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Суд у Харкові визнав винним в ухиленні від призову на військову службу під час мобілізації 30-річного чоловіка, який відмовлявся служити у війську через релігійні переконання

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на Харківську обласну прокуратуру.

Як розповіли у прокуратурі, 1 листопада минулого року фігурант отримав повістку, за якою мав би прибути до одного з ТЦК у Харкові. Він пройшов військово-лікарську комісію та був визнаний придатним до військової служби. 10 листопада чоловік отримав повістку для відправлення до військової частини.

У липні цього року він написав заяву про відмову від призову на військову службу, пояснивши це віросповіданням та надав довідку від баптистської церкви.

У судовому засіданні обвинувачений вину не визнав. Чоловік розповів, що у листопаді 2023 року в навчальному підрозділі він відмовився приймати присягу, оскільки з 2021 року є вірянином та показав довідку Харківського обласного об'єднання церков євангельських християн баптистів.

"Йому запропонували проходження альтернативної служби кухарем. Він відмовився, оскільки все одно мав тримати зброю у руках, що суперечить його релігійним переконанням. 10 листопада 2023 року обвинуваченому надали повістку на службу, однак він не з'явився, злякавшись за своє життя та здоровʼя в разі проходження служби в ЗСУ", - йдеться у повідомленні.

У прокуратурі наголосили, що захист вітчизни є конституційним обовʼязком громадян України, тому жодні релігійні переконання не можуть бути підставою ухилення громадянина України, визнаного придатним до військової служби, від мобілізації.

Суд визнав чоловіка винним в ухилення від мобілізації під час воєнного стану та призначив йому покарання у вигляд позбавлення волі на строк 3 роки.

Нагадаємо, раніше Диканський районний суд Полтавської області визнав винним місцевого служителя церкви Євангельських християн-баптистів в ухиленні від мобілізації. Суд призначив чоловікові три роки в'язниці, однак замінив їх на рік умовного терміну.