11:21  17 грудня
На блокпосту в Одеській області зіткнулися два авто: четверо постраждалих
09:05  17 грудня
РФ намагається приховати втрати північнокорейських солдатів, спалюючи обличчя загиблих, — Зеленський
12:45  17 грудня
На Одещині 16-річний підліток підпалив трансформатори
UA | RU
UA | RU
17 грудня 2024, 18:04

У Харкові судили баптиста, який відмовився від мобілізації: яке покарання він отримав

17 грудня 2024, 18:04
Читайте также на русском языке
фото: pixabay.com
Читайте также
на русском языке

Суд у Харкові визнав винним в ухиленні від призову на військову службу під час мобілізації 30-річного чоловіка, який відмовлявся служити у війську через релігійні переконання

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на Харківську обласну прокуратуру.

Як розповіли у прокуратурі, 1 листопада минулого року фігурант отримав повістку, за якою мав би прибути до одного з ТЦК у Харкові. Він пройшов військово-лікарську комісію та був визнаний придатним до військової служби. 10 листопада чоловік отримав повістку для відправлення до військової частини.

У липні цього року він написав заяву про відмову від призову на військову службу, пояснивши це віросповіданням та надав довідку від баптистської церкви.

У судовому засіданні обвинувачений вину не визнав. Чоловік розповів, що у листопаді 2023 року в навчальному підрозділі він відмовився приймати присягу, оскільки з 2021 року є вірянином та показав довідку Харківського обласного об'єднання церков євангельських християн баптистів.

"Йому запропонували проходження альтернативної служби кухарем. Він відмовився, оскільки все одно мав тримати зброю у руках, що суперечить його релігійним переконанням. 10 листопада 2023 року обвинуваченому надали повістку на службу, однак він не з'явився, злякавшись за своє життя та здоровʼя в разі проходження служби в ЗСУ", - йдеться у повідомленні.

У прокуратурі наголосили, що захист вітчизни є конституційним обовʼязком громадян України, тому жодні релігійні переконання не можуть бути підставою ухилення громадянина України, визнаного придатним до військової служби, від мобілізації.

Суд визнав чоловіка винним в ухилення від мобілізації під час воєнного стану та призначив йому покарання у вигляд позбавлення волі на строк 3 роки.

Нагадаємо, раніше Диканський районний суд Полтавської області визнав винним місцевого служителя церкви Євангельських християн-баптистів в ухиленні від мобілізації. Суд призначив чоловікові три роки в'язниці, однак замінив їх на рік умовного терміну.

Харків релігія мобілізація ухилення від мобілізації
Антикорупціонер Олександр Лємєнов мобілізувався до ЗСУ
17 грудня 2024, 12:30
Скільком чоловікам протягом року відмовили у виїзді за кордон: дані ДПСУ
16 грудня 2024, 23:38
Мобілізованого з інвалідністю 1-ї групи відправили на фронт, де він потрапив у полон: Запорізький ТЦК спростував фейк
16 грудня 2024, 16:45
Всі новини »
11 грудня 2024
"Втомлені" мости Києва: чи загрожує столиці транспортний колапс між двома берегами Дніпра
1 грудня 2024 року у Києві нарешті відкрили для руху приватного транспорту Подільський міст, що з’єднує два береги Дніпра. На цю подію містяни очікували кілька десятків років, а сам міст вже давно отр...
09 грудня 2024
Скільки "коштує" суддя Печерського суду?
Держава захистила військових та їхні родини від судових тяжб під час воєнного стану, але чомусь для судді Новака закон не писаний
05 грудня 2024
Чому Міністерство єдності на чолі з Чернишовим не зможе повернути додому мільйони українців
В Україні з’явилась нова державна структура, головною метою якої є повернення українців додому. Новостворене Міністерство національної єдності очолив опальний екс-очільник «Нафтогазу» Олексій Чернишов...
29 листопада 2024
Що очікує українців у грудні: "тисяча Зеленського", підвищені податки та нові правила бронювання від мобілізації
Перший місяць зими принесе українцям багато нововведень і насамперед це стосується підвищення податків — оновлення в цій фіскальній частині набудуть чинності вже з 1 грудня. Також для бізнесу запровад...
На Одещині під час уроків помер 10-класник
17 грудня 2024, 19:13
Окупанти готуються відключати мобільний інтернет у Криму
17 грудня 2024, 18:51
На Закарпатті затримали 18-річного переправника ухилянтів, який намагався завербувати прикордонника
17 грудня 2024, 18:29
На Донеччині розширили зону примусової евакуації
17 грудня 2024, 17:36
На Буковині викрили схему незаконного переправлення чоловіків через кордон
17 грудня 2024, 17:20
Житель Києва вкрав з рахунку підлітка-сироти стипендію та відсвяткував за ці гроші день народження
17 грудня 2024, 17:03
На Хмельниччині затримали на хабарі голову центру Маріупольської МСЕК
17 грудня 2024, 16:24
У Києві перекинулась вантажівка: двоє постраждалих
17 грудня 2024, 16:12
Після візиту до СБУ Юрій Бойко записав нове відео
17 грудня 2024, 16:02
10 травня 2024
У прокуратурі показали відео наслідків нічного удару по Харкову, зняте дроном
20 березня 2024
Росіяни нищать Велику Писарівку на Сумщині: моторошні кадри руйнувань
09 березня 2024
Прикордонники на лівому березі Херсонщини знищили гаубицю і склад боєприпасів ворога
Всі відео »
"Втомлені" мости Києва: чи загрожує столиці транспортний колапс між двома берегами Дніпра
Скільки "коштує" суддя Печерського суду?
Всі публікації »
Юрій Чевордов
Сергій Костеж
Валерій Чалий
Всі блоги »