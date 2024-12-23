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23 декабря 2024, 13:08

Жена "вагнеровца" из Харькова получила 10 лет тюрьмы

23 декабря 2024, 13:08
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фото: pixabay.com
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Суд в Харькове признал местную жительницу виновной в незаконном распространении информации о местонахождении Вооруженных сил Украины. Информацию об украинских военных женщина "сливала" своему гражданскому мужу, который на оккупированных территориях поступил на службу в российский ЧВК "Вагнер"

Об этом сообщает "Судебный репортер" со ссылкой на соответствующий приговор Дзержинского райсуда Харькова, передает RegioNews.

Фигурантка, Екатерина Кушнарева, находилась в официально не зарегистрированных брачных отношениях с харьковчанином Владимиром Клочком, воевавшим на стороне российских войск. Согласно материалам суда, мужчина выехал на не подконтрольную Украине территорию Донецкой области не позднее 2017 года.

Также известно, что мужчина после начала полномасштабной войны в составе оккупационных войск участвовал в боях за город Бахмут.

Обвиняемая постоянно контактировала со своим гражданским мужем, а в дальнейшем, по данным следствия, согласилась сообщать его о пребывании в Харькове военнослужащих ВСУ.

Следователи установили три случая, когда фигурантка передавала информацию о размещении украинских военных. В частности, однажды она написала своему мужу о военном авто вблизи остановки транспорта, в другой раз - о военных в помещениях общежитий. Также известно, что в феврале 2023-го она сообщила о местонахождении в Харькове Координационного штаба по обращению с военнопленными.

На суде женщина виновной себя не признала и объясняла, что обсуждала обстановку в городе, оценивая безопасность для дальнейшего проживания.

Женщина рассказала, что находится в отношениях со своим гражданским мужем с 2009 года, у них есть общий ребенок. В 2017 году мужчина покинул территорию Украины и уехал работать в Москву. Через некоторое время он сообщил, что не вернется в Украину. По его словам, работники СБУ вручили ему повестку, чтобы явиться в суд. Впоследствии мужчина переехал в Донецк.

В 2022 году мужчина пошел на службу в оккупационную армию. Он продолжал общение с супругой. Обвиняемая настаивала в суде, что не получала предложение предоставлять информацию о расположении военных. Также она отмечает, что у них с мужем часто возникали конфликты из-за ее нежелания переезжать в Россию.

Женщина объяснила, что присылала Клочко фото военных, поскольку предполагала, что "может что-то готовиться с украинской стороны, чтобы муж подтвердил, что, возможно, с той стороны тоже что-то готовится и начнется". Фото военного автомобиля женщина якобы послала, потому что ей казалось, что за ней следят.

Она также уверяла, что ничего не знала об участии мужа в военном формировании "Вагнер".

Кушнареву приговорили к 10 годам тюрьмы. С июня 2023 года она находится под стражей. Ее гражданского мужа Владимира Клочко также приговорили заочно несколькими месяцами раньше за государственную измену до пожизненного лишения свободы.

Напомним, ранее сообщалось, что в Харьковской области осудили пенсионерку, которая передавала россиянам координаты ВСУ.

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