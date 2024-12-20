21:51  19 грудня
У Вінниці батько одного з учнів ліцею вдарив учителя: за справу взялася поліція
02:24  20 грудня
Двоє прикордонників на Закарпатті під час патрулювання втекли з України
01:30  20 грудня
Історичний бій Усик – Ф'юрі: коли та де дивитися
UA | RU
UA | RU
20 грудня 2024, 12:51

Харківська ОВА наприкінці року відзвітувала про роботу: посилення обороноздатності — у пріоритеті

20 грудня 2024, 12:51
Читайте также на русском языке
фото: Харківська ОВА
Читайте также
на русском языке

Харківська обласна військова адміністрація відзвітувала про свою діяльність наприкінці року. В ОВА наголошують: найголовніше завдання від початку повномасштабного вторгнення російських військ — посилення обороноздатності регіону

Про це розповів начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов, передає RegioNews.

Він також наголосив, що підтримка українських захисників та зміцнення наших позицій — завжди пріоритет у бюджетних витратах.

Голова обласної адміністрації також наголосив, що майже 3 мільярди гривень із обласного бюджету були спрямовані на потреби Сил оборони та безпекові заходи на Харківщині.

Також в результаті ефективної комунікації з громадами, із місцевих бюджетів на обороноздатність виділили майже 16 мільярдів гривень.

"Будівництво фортифікацій, захист неба, закупівля БПЛА та спецтехніки — те, на чому обласна влада, громади та місцевий соціально-відповідальний бізнес зосереджують увагу три роки поспіль", - наголосив Олег Синєгубов.

Нагадаємо, раніше Кабінет міністрів ухвалив рішення виділити ще 6 млрд гривень на будівництво фортифікацій у Харківській області.

Синєгубов Олег Васильович оборона Харківська область Харківська ОВА
Обстріл Шевченкового на Харківщині: кількість загиблих зросла до трьох
19 грудня 2024, 17:04
Росіяни вдарили по Куп'янському району Харківщини: є загиблі та поранені
19 грудня 2024, 16:26
На Харківщині бригада "Форпост" ліквідувала росіян, які ховалися під підбитою БМП
19 грудня 2024, 11:10
Всі новини »
18 грудня 2024
Ескалація, заморозка чи мир: чого чекати Україні у 2025 році
Безсумнівно, наступного року Україну чекає низка внутрішньо- та зовнішньополітичних змін. Викликані вони насамперед будуть зміною політичного ландшафту у Сполучених Штатах Америки – найголовнішого пар...
11 грудня 2024
"Втомлені" мости Києва: чи загрожує столиці транспортний колапс між двома берегами Дніпра
1 грудня 2024 року у Києві нарешті відкрили для руху приватного транспорту Подільський міст, що з’єднує два береги Дніпра. На цю подію містяни очікували кілька десятків років, а сам міст вже давно отр...
09 грудня 2024
Скільки "коштує" суддя Печерського суду?
Держава захистила військових та їхні родини від судових тяжб під час воєнного стану, але чомусь для судді Новака закон не писаний
05 грудня 2024
Чому Міністерство єдності на чолі з Чернишовим не зможе повернути додому мільйони українців
В Україні з’явилась нова державна структура, головною метою якої є повернення українців додому. Новостворене Міністерство національної єдності очолив опальний екс-очільник «Нафтогазу» Олексій Чернишов...
Кібератака на реєстри: Міноборони призупинило отримання відстрочок у Резерв+
20 грудня 2024, 13:37
Масовий розстріл на Житомирщині: вбивця сімох людей помер від серцевого нападу
20 грудня 2024, 13:11
В Україну повернули тіла 503 загиблих військових
20 грудня 2024, 13:10
Партизани у Криму злили координати складу пального російських окупантів
20 грудня 2024, 12:26
На Прикарпатті п'яний чоловік підірвав гранату біля свого будинку
20 грудня 2024, 12:04
У Міноборони анонсували кардинальну реформу системи ТЦК
20 грудня 2024, 11:38
Корупційна справа щодо Дубінського: нардеп програв апеляцію
20 грудня 2024, 11:09
Суд на Запоріжжі виніс вирок ексвикладачу, який очолив штаб "Юнармії" в окупації
20 грудня 2024, 10:40
У Миколаєві засудили російського шпигуна, який встановив вебкамери біля порту
20 грудня 2024, 10:17
10 травня 2024
У прокуратурі показали відео наслідків нічного удару по Харкову, зняте дроном
20 березня 2024
Росіяни нищать Велику Писарівку на Сумщині: моторошні кадри руйнувань
09 березня 2024
Прикордонники на лівому березі Херсонщини знищили гаубицю і склад боєприпасів ворога
Всі відео »
Ескалація, заморозка чи мир: чого чекати Україні у 2025 році
"Втомлені" мости Києва: чи загрожує столиці транспортний колапс між двома берегами Дніпра
Всі публікації »
Вадим Денисенко
Олексій Голобуцький
Олексій Кущ
Всі блоги »