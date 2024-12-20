Харківська ОВА наприкінці року відзвітувала про роботу: посилення обороноздатності — у пріоритеті

фото: Харківська ОВА

Харківська обласна військова адміністрація відзвітувала про свою діяльність наприкінці року. В ОВА наголошують: найголовніше завдання від початку повномасштабного вторгнення російських військ — посилення обороноздатності регіону

Про це розповів начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов, передає RegioNews.

Він також наголосив, що підтримка українських захисників та зміцнення наших позицій — завжди пріоритет у бюджетних витратах.

Голова обласної адміністрації також наголосив, що майже 3 мільярди гривень із обласного бюджету були спрямовані на потреби Сил оборони та безпекові заходи на Харківщині.

Також в результаті ефективної комунікації з громадами, із місцевих бюджетів на обороноздатність виділили майже 16 мільярдів гривень.

"Будівництво фортифікацій, захист неба, закупівля БПЛА та спецтехніки — те, на чому обласна влада, громади та місцевий соціально-відповідальний бізнес зосереджують увагу три роки поспіль", - наголосив Олег Синєгубов.

Нагадаємо, раніше Кабінет міністрів ухвалив рішення виділити ще 6 млрд гривень на будівництво фортифікацій у Харківській області.