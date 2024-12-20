фото: Харьковская ОВА

Харьковская областная военная администрация отчиталась о своей деятельности в конце года. В ОВА подчеркивают: самая главная задача с начала полномасштабного вторжения российских войск — усиление обороноспособности региона

Об этом рассказал начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов, передает RegioNews.

Он также подчеркнул, что поддержка украинских защитников и укрепление наших позиций всегда приоритет в бюджетных расходах.

Глава областной администрации также отметил, что почти 3 миллиарда гривен из областного бюджета были направлены на нужды Сил обороны и меры безопасности на Харьковщине.

Также в результате эффективной коммуникации с общинами из местных бюджетов на обороноспособность выделили почти 16 миллиардов гривен.

"Строительство фортификаций, защита неба, закупка БПЛА и спецтехники - то, на чем областные власти, общины и местный социально-ответственный бизнес сосредотачивают внимание три года подряд", - подчеркнул Олег Синегубов.

Напомним, ранее Кабинет министров принял решение выделить еще 6 млрд. гривен на строительство фортификаций в Харьковской области.