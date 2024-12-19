фото: ГПСУ

Воины-пограничники бригады наступления "Форпост" беспощадно уничтожают российскую пехоту и технику оккупантов на Волчанском направлении. Для поражения врага защитники применяют ударные дроны-камикадзе

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Госпогранслужбу.

"После обстрелов два орка пытались скрыться под подбитым БМП. Однако два точных прилета fpv-дронов пограничников и рашистам стало очень "горячо". Такой прием обеспечим всем, кто пришел нас захватить!", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее защитники Харьковской области показали, как уничтожили пехоту и технику армии РФ.