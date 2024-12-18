фото: ДПСУ

Про це повідомляє Держприкордонслужба, передає RegioNews.

Аеророзвідники завдали влучних ударів дронами-камікадзе по ворожим цілям.

"Яструби Харківського прикордонного загону виявили та уразили 2 автівки, одне укриття і польовий склад боєприпасів. Не дамо ворогу спокою, ні на землі, ні на небі", – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше захисники Харківщини показали, як знищили піхоту та техніку армії РФ.