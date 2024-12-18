Сили оборони знищили російську техніку на Харківщині
На Харківському напрямку бійці-прикордонники розбили техніку російської окупаційної армії
Про це повідомляє Держприкордонслужба, передає RegioNews.
Аеророзвідники завдали влучних ударів дронами-камікадзе по ворожим цілям.
"Яструби Харківського прикордонного загону виявили та уразили 2 автівки, одне укриття і польовий склад боєприпасів. Не дамо ворогу спокою, ні на землі, ні на небі", – йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, раніше захисники Харківщини показали, як знищили піхоту та техніку армії РФ.
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