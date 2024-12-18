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18 грудня 2024, 06:10

На Луганщині Сили оборони знищили піхоту та укриття окупантів

18 грудня 2024, 06:10
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фото: ДПСУ
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У Луганській області прикордонники бригади "Помста" завдали росіянам втрат у районі Кремінної та Серебрянського лісництва. Серед знищеного – особовий склад, ворожі укриття та склади боєкомплекту

Про це інформує RegioNews із посиланням на Держприкордонслужбу.

Результатами бойової роботи поділилися бійці підрозділу РУБпАК "Фенікс".

"Десяток ліквідованих та поранених окупантів, зруйновані ворожі укриття, знищені склади боєкомплекту, спалений автотранспорт противника, а також втрачений бойовий потенціал", — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше на Луганщині прикордонники комендатури "Шквал" насипали росіянам дронами-камікадзе біля Серебрянського лісу.

РФ війна прикордонники Луганщина окупанти Луганська область втрати росіян Серебрянський ліс
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