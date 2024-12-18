На Луганщині Сили оборони знищили піхоту та укриття окупантів
У Луганській області прикордонники бригади "Помста" завдали росіянам втрат у районі Кремінної та Серебрянського лісництва. Серед знищеного – особовий склад, ворожі укриття та склади боєкомплекту
Про це інформує RegioNews із посиланням на Держприкордонслужбу.
Результатами бойової роботи поділилися бійці підрозділу РУБпАК "Фенікс".
"Десяток ліквідованих та поранених окупантів, зруйновані ворожі укриття, знищені склади боєкомплекту, спалений автотранспорт противника, а також втрачений бойовий потенціал", — йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, раніше на Луганщині прикордонники комендатури "Шквал" насипали росіянам дронами-камікадзе біля Серебрянського лісу.
Прикордонники показали, як поганяли окупантів по окопах на Запорізькому напрямкуВсі новини »
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