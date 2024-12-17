Удар по Купянску с РСЗО "Ураган": количество погибших увеличилось
По дороге в больницу умер мужчина, который получил ранения в результате вчерашнего обстрела Купянска на Харьковщине. Он стал второй жертвой российского террора
Об этом сообщает пресс-служба Харьковской областной прокуратуры, передает RegioNews.
По материалам следствия, около 20:00 российские войска обстреляли жилой сектор Купянска из РСЗО "Ураган". В результате атаки погиб 53-летний мужчина.
"UPD: к сожалению, мужчина, получивший ранения, умер", — говорится в сообщении.
По факту нарушения законов и обычаев войны идет досудебное расследование. Правоохранители документируют военные преступления, совершенные российскими военными.
Напомним, 16 декабря войска РФ совершили обстрел Купянска Харьковской области. Захватчики ударили по жилому сектору.
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