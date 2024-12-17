Удар по Купянску с РСЗО "Ураган": количество погибших увеличилось

Почему Министерство единства во главе с Чернышовым не сможет вернуть домой миллионы украинцев

29 ноября 2024

Что ожидает украинцев в декабре: тысяча Зеленского, повышенные налоги и новые правила бронирования от мобилизации

Первый месяц зимы принесет украинцам много нововведений и, прежде всего, это касается повышения налогов — обновления в этой фискальной части вступят в силу уже с 1 декабря. Также для бизнеса введена н...