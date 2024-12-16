Россияне обстреляли Купянск на Харьковщине: погиб мужчина, есть раненый
Сегодня, 16 декабря, российские войска произвели обстрел Купянска Харьковской области. Есть жертва и раненый
Об этом сообщил начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов, передает RegioNews.
Он уточнил, что осеяне ударили по жилому сектору Купянска. Из-за атаки повреждены жилые дома. На месте работают экстренные службы.
"Один гражданский мужчина погиб, еще один - госпитализирован в медицинское учреждение в тяжелом состоянии. Данные лиц устанавливаются", - говорится в сообщении.
Напомним, в Харьковской области в результате российских обстрелов двое гражданских получили ранения.
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