Росіяни атакували об'єкти енергетики на Львівщині
У пʼятницю, 13 грудня, російські війська атакували об'єкти енергетики на Львівщині
Про це повідомив начальник Львівської ОВА Максим Козицький, передає RegioNews.
"Ворог атакував об'єкти енергетики нашої області! На щастя, станом на цю хвилину інформації про постраждалих немає", – йдеться у повідомленні.
Також Козицький попередив про зміни в графіках відключень електроенергії.
Нагадаємо, зранку 13 грудня російська армія запустила по Україні велику кількість ракет. Під ударом ворога енергетика по всій країні.
Через масовану атаку "Укренерго" збільшило обсяги відключення електроенергії.
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