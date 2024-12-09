На Харківщині Сили оборони знищили гармату, міномет і піхоту окупантів

фото: ДПСУ

Бійці прикордонної бригади "Гарт" продовжують бити FPV-дронами по ворожим цілям у Харківській області

Про це повідомляє Держприкордонслужба, передає RegioNews.

Розвідувально-ударні групи БпЛА підрозділу "Скорпіон" завдали дронами-камікадзе серію уражень по вогневих позиціях та бліндажах ворога.

"У результаті повітряної атаки знищено ворожу автівку (так звану – буханку), що використовувалася для підвозу особового складу та боєкомплекту, гармату МТ-12 "Рапіра", міномет, камеру відеоспостереження. Також підтверджено знешкодження щонайменше п’ятьох окупантів", – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, під Вовчанськом на Харківщині розвідувально-ударні групи БпЛА підрозділу "Скорпіон" знищили фортифікаційні споруди та озброєння росіян.