На Харківщині Сили оборони знищили гармату, міномет і піхоту окупантів
Бійці прикордонної бригади "Гарт" продовжують бити FPV-дронами по ворожим цілям у Харківській області
Про це повідомляє Держприкордонслужба, передає RegioNews.
Розвідувально-ударні групи БпЛА підрозділу "Скорпіон" завдали дронами-камікадзе серію уражень по вогневих позиціях та бліндажах ворога.
"У результаті повітряної атаки знищено ворожу автівку (так звану – буханку), що використовувалася для підвозу особового складу та боєкомплекту, гармату МТ-12 "Рапіра", міномет, камеру відеоспостереження. Також підтверджено знешкодження щонайменше п’ятьох окупантів", – йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, під Вовчанськом на Харківщині розвідувально-ударні групи БпЛА підрозділу "Скорпіон" знищили фортифікаційні споруди та озброєння росіян.
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