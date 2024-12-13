Пограничники отразили нападение российской ДРГ на Харьковщине

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Об этом в эфире телевидения сообщил представитель Государственной пограничной службы Андрей Демченко, передает RegioNews.

По его словам, активность российских диверсантов пока не так высока, как раньше. В то же время угроза остается - в пределах Сумской области, где фиксировалось больше таких случаев.

"Угроза есть для Черниговской области и для Харьковщины. Именно в этой области на днях пограничники отразили попытку мероприятия ДРГ, по которой было нанесено поражение и враг отступил за линию государственной границы", - рассказал спикер.

Демченко добавил, что никакого прорыва границы со стороны РФ ни в Сумской области, ни на других участках не было.

Напомним, ранее бойцы пограничной бригады "Гарт" показали, как уничтожили пушку, миномет и пехоту кафиров в Харьковской области.