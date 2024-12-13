Пограничники отразили нападение российской ДРГ на Харьковщине
Пограничники отбили попытку мероприятия диверсионно-разведывательной группы в Харьковской области
Об этом в эфире телевидения сообщил представитель Государственной пограничной службы Андрей Демченко, передает RegioNews.
По его словам, активность российских диверсантов пока не так высока, как раньше. В то же время угроза остается - в пределах Сумской области, где фиксировалось больше таких случаев.
"Угроза есть для Черниговской области и для Харьковщины. Именно в этой области на днях пограничники отразили попытку мероприятия ДРГ, по которой было нанесено поражение и враг отступил за линию государственной границы", - рассказал спикер.
Демченко добавил, что никакого прорыва границы со стороны РФ ни в Сумской области, ни на других участках не было.
Напомним, ранее бойцы пограничной бригады "Гарт" показали, как уничтожили пушку, миномет и пехоту кафиров в Харьковской области.