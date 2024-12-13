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13 грудня 2024, 11:39

Росіяни вигадали нову технологію залучення українських дітей до коригування ударів та підпалів

13 грудня 2024, 11:39
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фото: СБУ
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Правоохоронці викрили нову технологію російських спецслужб, яка полягає у втягненні неповнолітніх українців у злочинну діяльність під виглядом «квест-ігор».

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на СБУ.

У Харкові правоохоронці затримали дві агентурні групи ФСБ, які складалися вийнятково із дітей віком 15 і 16 років. Неповнолітні виконували ворожі завдання із проведення розвідки, коригування ударів та підпалів.

Для маскування підривної діяльності обидва ворожі осередки діяли окремо один від одного.

"За "правилами квест-гри" діти отримували від ФСБ геолокації, після чого їхнім завданням було добратися до точки, зробити фото та відео потрібного об’єкта, а також надати короткий опис місцевості. Отримані у такий спосіб розвіддані кожна з агентурних груп відправляла своєму спільному куратору з ФСБ через анонімні чати", - розповіли у спецслужбі.

Отримані від залучених до "гри" підлітків ворог використовував для здійснення повітряних ударів по Харкову.

Співробітники СБУ затримали всіх учасників ворожих груп, коли вони фотографували об’єкти української ППО, що захищає місто.

Також під час розслідування було викрито ще одне завдання російських агентів – підпали трансформаторів, які забезпечують рух ешелонів ЗСУ у напрямку східного фронту.

Організатору однієї з ворожих груп оголили про підозру у вчиненні диверсії. Він перебуває під вартою. Йому загрожує довічне ув’язнення.

Раніше правоохоронці затримали п’ятьох поплічників спецслужб РФ, які вчиняли підпали на Київщині і Тернопільщині.

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