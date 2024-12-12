Закликав до держперевороту і зберігав наркотики: СБУ затримала прихильника партії Шарія

фото: СБУ

У Києві працівники Служби безпеки викрили проросійського агітатора, який закликав до насильницького захоплення влади в Україні та вбивства керівництва держави. Затриманому, у якого виявили наркотики, загрожує тюрма

Про це повідомляє RegioNews з посиланням пресцентр СБУ.

За матеріалами слідства, зловмисник виявився послідовником забороненої в Україні партії Шарія. Фігурант координував свою підривну діяльність із представниками прокремлівської політичної сили.

Деструктивний контент він поширював через свої соцмережі із загальною аудиторією майже 20 тисяч користувачів.

Слідчі з'ясували, що чоловік отримував завдання для "розгону" тем від підконтрольних Шарію пропагандистів, які переховуються за кордоном і проводять інформдиверсії на замовлення російських спецслужб.

Відповідні інструкції надходили у вигляді "редакційних завдань" через анонімні чати у месенджерах.

Під час обшуків у затриманого вилучили ноутбук, мобільний телефон, членські картки "партії Шарія", проросійську літературу та наркотики.

Правоохоронці повідомили йому про підозру за частиною 2 статті 109 Кримінального кодексу України. Йдеться про публічні заклики до насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або до захоплення державної влади, а також розповсюдження матеріалів із закликами до вчинення таких дій.

Також вирішується питання за фактом зберігання наркотиків.

"Зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує тюремне ув’язнення з конфіскацією майна", — додали в СБУ.

Нагадаємо, раніше в Одесі затримали юриста партії Шарія, який працював на російську розвідку.