Россияне придумали новую технологию привлечения украинских детей к корректировке ударов и поджогов

фото: СБУ

Правоохранители разоблачили новую технологию российских спецслужб, которая заключается во вовлечении несовершеннолетних украинцев в преступную деятельность под видом «квест-игр».

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на СБУ.

В Харькове правоохранители задержали две агентурные группы ФСБ, состоявшие исключительно из детей 15 и 16 лет. Несовершеннолетние выполняли вражеские задачи по проведению разведки, корректировке ударов и поджогов.

Для маскировки подрывной деятельности обе вражеские ячейки действовали отдельно друг от друга.

"По "правилам квест-игры" дети получали от ФСБ геолокации, после чего их задачей было добраться до точки, сделать фото и видео нужного объекта, а также предоставить краткое описание местности. Полученные таким образом разведданные каждая из агентурных групп отправляла своему совместному куратору из ФСБ из-за анонимных чатов", - рассказали в спецслужбе.

Полученные от вовлеченных в "игру" подростков враг использовал для осуществления воздушных ударов по Харькову.

Сотрудники СБУ задержали всех участников вражеских групп, когда они фотографировали объекты украинского ПВО, защищающего город.

Также в ходе расследования была разоблачена еще одна задача российских агентов – поджоги трансформаторов, обеспечивающих движение эшелонов ВСУ в направлении восточного фронта.

Организатора одной из вражеских групп обнажили о подозрении в совершении диверсии. Он находится под стражей. Ему грозит пожизненное заключение.

Ранее правоохранители задержали пятерых приспешников спецслужб РФ, которые совершали поджоги на Киевщине и Тернопольщине.