Намагалися спалити військові авто та адмінбудівлю: у двох областях затримали 5 паліїв
Правоохоронці затримали ще п’ятьох поплічників спецслужб РФ, які вчиняли підпали на Київщині і Тернопільщині
Про це повідомляє пресцентр СБУ, передає RegioNews.
Серед фігурантів: рецидивісти та безробітні шукачі "легких" грошей у Телеграм-каналах. На замовлення окупантів вони намагалися знищити два військові авто та адмінбудівлю за допомогою легкозаймистих сумішей.
Так, на Київщині "по гарячих слідах" затримали 24-річного жителя столиці, який раніше відбув тюремний строк за наркоторгівлю, розбій та шахрайство.
Після виходу на волю він пішов на співпрацю з окупантами і погодився виконати "тестове" завдання: спалити позашляховик ЗСУ. Одразу після вчинення нового злочину його затримали правоохоронці.
Ще двох фігурантів викрили в одному із селищ Фастівського району, де вони орендували квартиру. Обох зловмисників затримали одразу після того як вони підпалили службовий позашляховик десантно-штурмових військ ЗСУ, що повернувся з передової.
Ворожі поплічники зафіксували загоряння авто на камери мобільних телефонів та відправили відповідний "звіт" своєму російському куратору.
За даними слідства, зловмисники три роки тому прибули до столичного регіону з Донеччини як переселенці. Один з них у 2018 році вже притягався до кримінальної відповідальності за розбій.
У Тернопільській області затримали двох місцевих жителів віком 20 і 23 роки, які намагалися знищити адмінбудівлю сільради поблизу обласного центру.
Спочатку фігуранти розбили вікно держустанови, а потім вилили у приміщення легкозаймисту суміш та підпалили її.
Затриманим повідомили про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України.
Зловмисники перебувають під вартою. Їм загрожує до 10 років тюрми.
Нагадаємо, раніше в Одесі затримали трьох підпалювачів адмінбудівель, двоє з них – підлітки.