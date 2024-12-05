фото: СБУ

Правоохоронці затримали ще п’ятьох поплічників спецслужб РФ, які вчиняли підпали на Київщині і Тернопільщині

Про це повідомляє пресцентр СБУ, передає RegioNews.

Серед фігурантів: рецидивісти та безробітні шукачі "легких" грошей у Телеграм-каналах. На замовлення окупантів вони намагалися знищити два військові авто та адмінбудівлю за допомогою легкозаймистих сумішей.

Так, на Київщині "по гарячих слідах" затримали 24-річного жителя столиці, який раніше відбув тюремний строк за наркоторгівлю, розбій та шахрайство.

Після виходу на волю він пішов на співпрацю з окупантами і погодився виконати "тестове" завдання: спалити позашляховик ЗСУ. Одразу після вчинення нового злочину його затримали правоохоронці.

Ще двох фігурантів викрили в одному із селищ Фастівського району, де вони орендували квартиру. Обох зловмисників затримали одразу після того як вони підпалили службовий позашляховик десантно-штурмових військ ЗСУ, що повернувся з передової.

Ворожі поплічники зафіксували загоряння авто на камери мобільних телефонів та відправили відповідний "звіт" своєму російському куратору.

За даними слідства, зловмисники три роки тому прибули до столичного регіону з Донеччини як переселенці. Один з них у 2018 році вже притягався до кримінальної відповідальності за розбій.

У Тернопільській області затримали двох місцевих жителів віком 20 і 23 роки, які намагалися знищити адмінбудівлю сільради поблизу обласного центру.

Спочатку фігуранти розбили вікно держустанови, а потім вилили у приміщення легкозаймисту суміш та підпалили її.

Затриманим повідомили про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України.

Зловмисники перебувають під вартою. Їм загрожує до 10 років тюрми.

Нагадаємо, раніше в Одесі затримали трьох підпалювачів адмінбудівель, двоє з них – підлітки.