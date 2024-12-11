фото: СБУ

Правоохоронці затримали у Миколаєві ворожого поплічника, який підпалив трансформаторну підстанцію, що живить цілий мікрорайон міста

Про це передає RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції та СБУ.

Чоловіка дистанційно завербували окупанти через телеграм-канал, де йому обіцяли "швидкий заробіток".

Зловмисник завчасно придбав легкозаймисту речовину, якою потім облив підстанцію, та підпалив. Свої дії він фільмував на камеру мобільного телефону, як доказ виконаної роботи. Після того, як надіслав відеозвіт куратору, всі файли видалив.

Під час обшуків у фігуранта вилучили мобільнний телефон та інші докази співпраці з росіянами.

Затриманому повідомили про підозру. Зловмисник перебуває під вартою.

Чоловіку загрожує від 8 років тюрми до довічного позбавлення волі з конфіскацією майна.

Нагадаємо, раніше правоохоронці затримали підпалювачів, які діяли за замовленням російських спецслужб у Києві, на Закарпатті та Полтавщині. Серед фігурантів — 16-річна дівчина, хлопці 17 і 20 років.