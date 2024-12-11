На Донеччині затримали ще одного російського шпигуна

фото: СБУ

Служба безпеки затримала ще одного агента воєнної розвідки рф на Донеччині

Про це повідомляє RegioNews з посиланням пресцентр СБУ.

За даними слідства, шпигуном виявився 39-річний безробітний зі Слов'янська, якого російська спецслужба завербувала через соцмережі.

Російські куратори доручили йому з’ясувати позиції ствольної та реактивної артилерії ЗСУ, яка тримає під вогневим контролем штурмові групи окупантів, що намагаються прорватися на Слов’янському напрямку. Також ворога цікавили координати українських блокпостів на ключових автошляхах регіону.

Щоб зібрати розвіддані, агент об’їжджав місцевість, де приховано фіксував локації українських оборонців, а потім "звітував" окупантам. Зв’язок з кураторами він здійснював через "зв’язкового".

Після ворожих обстрілів агент мав провести дорозвідку в районах можливих "прильотів" і скоригувати повторні атаки по регіону.

Слідчі СБУ повідомили фігуранту про підозру у державній зраді, вчиненій в умовах воєнного стану.

Зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

Нагадаємо, раніше СБУ затримала 67-річну мешканку Лимана на Донеччині, яка працювала на російську воєнну розвідку і чекала на захоплення міста.