На Харківщині міжнародні партнери надають медичну допомогу дітям та вагітним жінкам

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ЮНІСЕФ разом із Харківською обласною організацією Українського Червоного Хреста за співпраці Харківської ОВА запустили ініціативу, яка наближає медичну допомогу до тих громад, які її потребує найбільше

Про це повідомляє Telegram-канал Ізюмської районної військової адміністрації Харківської області, передає RegioNews.

Мобільні медичні бригади вирушають у найвіддаленіші куточки Харківської області, щоб допомогти дітям та вагітним жінкам отримати необхідні медогляди та консультації.

Перший виїзд лікарів відбувся в село Оскіл Ізюмського району. За підтримки Харківської ОВА місцеві мешканці, які тривалий час не мали доступу до медичних послуг, отримали можливість пройти огляди, консультації та направлення до вузькопрофільних фахівців.

"Це важливий крок до забезпечення медичної підтримки там, де вона потрібна найбільше. Ми працюємо для того, щоб кожна дитина та родина відчували турботу та підтримку, незалежно від місця проживання. Ми поруч!", — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, Дергачівська центральна лікарня в Харківському районі отримала сучасне медичне обладнання для реабілітації та фінансову підтримку на облаштування бомбосховища від Міжнародної організації міграції та уряду Бельгії.