Школярі Харківщині отримали ноутбуки для навчання

фото: Донецька селищна громада

Про це повідомляє пресслужба селищної громади, передає RegioNews.

Техніку передали дітям завдяки співпраці Фундації Олени Зеленської та уряду Об’єднаних Арабських Еміратів, за сприяння Харківської ОВА.

Девайси допоможуть школярам у навчанні, особливо в умовах дистанційного навчального процесу. Важливо, що всі ноутбуки залишаються у дітей назавжди.

Зазначається, що Фундація Олени Зеленської – благодійна організація, заснована першою леді України на початку повномасштабного вторгнення. Вона працює за трьома ключовими напрямами:

освіта;

гуманітарна допомога;

охорона здоров’я.

Організація об’єднує зусилля урядів, меценатів і партнерів із понад 30 країн світу, залучаючи виключно іноземне фінансування без використання бюджетних коштів.

Нагадаємо, міжнародні партнери допомагають створювати безбар’єрний освітній простір для дітей у Харкові.

Також повідомлялося, що у закладах освіти Чугуївського району Харківщини встановлять нові модульні котельні.