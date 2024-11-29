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29 листопада 2024, 21:46

Росіяни скинули авіабомбу на селище біля Купʼянська: загинув цивільний

29 листопада 2024, 21:46
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фото: Харківська обласна прокуратура
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Сьогодні вдень, 29 листопада, російські окупаційні війська завдали авіаційного удару по селищу Ківшарівка Купʼянського району. Внаслідок обстрілу загинув мирний житель

Про це інформує пресслужба Харківської обласної прокуратури, передає RegioNews.

За матеріалами слідства, російські війська нанесли авіаудар по Ківшарівці близько 16:00. Під час атаки були пошкоджені житлові будинки та навчальний заклад.

"Загинув 74-річний чоловік. Попередньо, російська армія вдарила по населеному пункту ФАБ-500", — йдеться в повідомленні.

За фактом порушення законів та звичаїв війни триває досудове розслідування. Правоохоронці документують воєнні злочини, вчинені російськими військовими.

Нагадаємо, в ніч на 29 листопада російська армія здійснила чергову масовану атаку БпЛА по Одещині. Поранень та гострої реакції на стрес зазнали семеро мирних мешканців.

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