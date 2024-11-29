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29 ноября 2024, 21:46

Россияне сбросили авиабомбу на поселок возле Купянска: погиб гражданский

29 ноября 2024, 21:46
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фото: Харьковская областная прокуратура
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Сегодня днем, 29 ноября, российские оккупационные войска нанесли авиационный удар по поселку Ковшаровка Купянского района. В результате обстрела погиб мирный житель

Об этом сообщает пресс-служба Харьковской областной прокуратуры, передает RegioNews.

По материалам следствия, российские войска нанесли авиаудар по Ковшаровке около 16:00. В ходе атаки были повреждены жилые дома и учебное заведение.

"Погиб 74-летний мужчина. Предварительно российская армия ударила по населенному пункту ФАБ-500", — говорится в сообщении.

По факту нарушения законов и обычаев войны идет досудебное расследование. Правоохранители документируют военные преступления, совершенные российскими военными.

Напомним, в ночь на 29 ноября российская армия совершила очередную массированную атаку БПЛА по Одесщине. Ранения и острую реакцию на стресс получили семь мирных жителей.

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