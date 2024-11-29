Росіяни завдали ракетного удару по Бериславському району: поранена жінка
Сьогодні, 29 листопада, окупаційні війська РФ завдали ракетного удару по Бериславському району Херсонщини. Постраждала місцева мешканка
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу Херcонської обласної військової адміністрації.
За наявною інформацією, внаслідок атаки РФ постраждала одна людина.
"59-річна жінка дістала мінно-вибухову травму та уламкове поранення ноги. Потерпілу доправили до лікарні. Медики оцінюють її стан як середньої тяжкості", — йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, минулої доби російські військові обстріляли 15 населених пунктів Херсонщини. Загинула одна людина, ще 9 поранені.
Росіяни вдарили по Херсону: загинула жінкаВсі новини »
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