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28 ноября 2024, 17:47

Польская организация помогла восстановить три места компактного проживания переселенцев в Харьковской области

28 ноября 2024, 17:47
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фото: kharkivoda.gov.ua
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В Харьковской области организация Польская гуманитарная акция в рамках сотрудничества с Харьковской ОВА присоединилась к восстановлению ряда объектов на деоккупированных территориях региона

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу Харьковской ОВА.

В сотрудничестве с профильным кластером, благотворители восстановили кровлю и заменили окна в трех местах компактного проживания, где живут вынужденные переселенцы.

"В дальнейшем планируем развивать направление оперативного обновления. Наша главная мысль – еще много работы впереди. Должны охватить как можно больше людей на пострадавших и деоккупированных территориях Харьковщины", - отметил уполномоченный отделения Польской Гуманитарной Акции в Украине Мэтью Шон Шредер.

Ранее сообщалось, что Харьковская областная военная администрация подписала меморандум о сотрудничестве с Польской Гуманитарной Акцией в Украине.

Также сообщалось, что международные партнеры передадут Харьковской области еще 111 генераторов для отопительного сезона.

Харьковская область получила от Германии генераторы, спецтехнику и оборудование, необходимые для поддержки критической инфраструктуры и ликвидации последствий обстрелов.

переселенцы Польша Харьковская область Благотворительность Харьковская ОВА международные партнеры
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