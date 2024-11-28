Харьковская ОВА подписала меморандум о сотрудничестве с Польской Гуманитарной Акцией

фото: kharkivoda.gov.ua

Харьковская областная военная администрация подписала меморандум о сотрудничестве с Польской Гуманитарной Акцией в Украине.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу Харьковской ОВА.

Принципы дальнейшей работы обсудили при подписании меморандума о сотрудничестве.

В рамках сотрудничества, как отмечается в сообщении, волонтеры организации будут оказывать психологическую и психосоциальную помощь жителям оккупированных территорий.

"Целевая аудитория - пожилые люди. Также благотворители присоединятся к реализации проектов по ремонту поврежденных административных зданий и улучшению условий в местах компактного расположения", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось, что международные партнеры передадут Харьковской области еще 111 генераторов для отопительного сезона.

Харьковская область получила от Германии генераторы, спецтехнику и оборудование, необходимые для поддержки критической инфраструктуры и ликвидации последствий обстрелов.