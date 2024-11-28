09:55  28 ноября
Во Львовской области более полумиллиона абонентов остались без электричества, – ОВА
07:15  28 ноября
ВСУ показали, как сейчас выглядит разрушенный россиянами Торецк
11:57  28 ноября
В Киеве столкнулись грузовики: одного водителя освобождали спасатели
UA | RU
UA | RU
28 ноября 2024, 15:18

Харьковская ОВА подписала меморандум о сотрудничестве с Польской Гуманитарной Акцией

28 ноября 2024, 15:18
Читайте також українською мовою
фото: kharkivoda.gov.ua
Читайте також
українською мовою

Харьковская областная военная администрация подписала меморандум о сотрудничестве с Польской Гуманитарной Акцией в Украине. 

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу Харьковской ОВА.

Принципы дальнейшей работы обсудили при подписании меморандума о сотрудничестве.

В рамках сотрудничества, как отмечается в сообщении, волонтеры организации будут оказывать психологическую и психосоциальную помощь жителям оккупированных территорий.

"Целевая аудитория - пожилые люди. Также благотворители присоединятся к реализации проектов по ремонту поврежденных административных зданий и улучшению условий в местах компактного расположения", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось, что международные партнеры передадут Харьковской области еще 111 генераторов для отопительного сезона.

Харьковская область получила от Германии генераторы, спецтехнику и оборудование, необходимые для поддержки критической инфраструктуры и ликвидации последствий обстрелов.

Польша гуманитарная помощь Харьковская область Харьковская ОВА международные партнеры
Международные партнеры передадут Харьковщине еще 111 генераторов для отопительного сезона
28 ноября 2024, 12:45
Олег Синегубов: Даже в условиях войны наши университеты остаются активными участниками мирового образовательного и научного процесса
28 ноября 2024, 11:21
Международные партнеры помогают создавать безбарьерное образовательное пространство для детей в Харькове
27 ноября 2024, 14:21
Все новости »
23 ноября 2024
Что не так с Планом стойкости от Зеленского
На тысячный день полномасштабной войны с Россией президент Украины Владимир Зеленский провозгласил в Верховной Раде План стойкости. План охватывает фактически все сферы жизни государства и общества, ф...
22 ноября 2024
Количество украинцев, готовых соглашаться на "плохой мир", увеличивается — социолог
Какие проблемы сегодня больше всего беспокоят украинцев, на какие сценарии окончания войны готовы большинство граждан, ощущают ли жители страны демографический кризис и влияет ли на желание победить о...
21 ноября 2024
Снежная крепость: чем может удивить Поп Иван – самая популярная гора Украины
Гора Поп Иван очень хорошо известна многим украинцам. Это – первое место в стране, где еще в конце сентября начинает выпадать снег, превращающий саму гору и исследовательскую станцию на ней в необычай...
15 ноября 2024
Теневая жизнь нового главы Закарпатья Мирослава Билецкого: рэкет, миллионные подряды и сын в ТЦК
Официальная биография нового председателя Закарпатской областной военной администрации Мирослава Билецкого представляет украинского чиновника нового типа – эффективного, порядочного, патриотичного, да...
Три месяца лагеря и спарринг с юным талантом: как Усик и Фьюри готовятся к реваншу?
28 ноября 2024, 15:16
Энергонезависимость критических объектов: Харьковщина сотрудничает с международными партнерами
28 ноября 2024, 14:52
Антимонопольный комитет взялся за расследование по удорожанию яиц
28 ноября 2024, 14:37
Больше, чем в Киевской области: Полтавщина потратит на содержание дорог 425 млн грн
28 ноября 2024, 14:30
Массированный удар по Украине: спасатели ликвидируют последствия в 14 регионах
28 ноября 2024, 14:11
Суд продолжил меру пресечения главе Хмельницкой МСЭК и снова уменьшил залог
28 ноября 2024, 14:00
Ракетная атака на Прикарпатье: повреждены более 30 домов и ЛЭП
28 ноября 2024, 13:56
Оккупанты с дронов атаковали автобусы в Херсоне
28 ноября 2024, 13:39
План окончания войны от Кита Келлога: баланс между безопасностью и компромиссами
28 ноября 2024, 13:22
10 мая 2024
В прокуратуре показали видео последствий ночного удара по Харькову, снятое дроном
20 марта 2024
Россияне уничтожают Великую Писаревку на Сумщине: жуткие кадры разрушений
09 марта 2024
Пограничники на левом берегу Херсонщины уничтожили гаубицу и склад боеприпасов врага
Все видео »
Что не так с Планом стойкости от Зеленского
Количество украинцев, готовых соглашаться на "плохой мир", увеличивается — социолог
Все публикации »
Юрий Богданов
Сергей Фурса
Виктор Шлинчак
Все блоги »