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28 листопада 2024, 11:21

Олег Синєгубов: Навіть в умовах війни наші університети залишаються активними учасниками світового освітнього та наукового процесу

28 листопада 2024, 11:21
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фото: Олег Синєгубов/ХОВА
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У Харківській ОВА на нараді з ректорами закладів вищої освіти обговорили ключові кроки для розвитку міжнародного співробітництва харківських вишів. Зокрема, нещодавно був підписаний меморандум про співпрацю з міжнародними університетами

Про це повідомляє пресслужба Харківської ОВА, передає RegioNews.

"Харків продовжує розвивати міжнародну співпрацю, і ми пишаємося тим, що навіть у умовах війни наші університети залишаються активними учасниками світового освітнього та наукового процесу. Таким чином реалізуємо План внутрішньої стійкості країни президента Володимира Зеленського у межах пункту "Людський капітал" — розширюємо освітні та наукові можливості для студентів та науковців області", — підкреслив Олег Синєгубов.

Міжнародні університети пропонують сучасні освітні програми та доступ до передових технологій, розробок та міжнародних програм обміну, що відкриває унікальні можливості для закладів освіти Харківщини.

Також в ОВА розповіли, що харківські підприємства готуються презентувати свої можливості на міжнародному ринку. Харківська ОВА активно залучає бізнес до реалізації спільних проєктів у таких сферах, як ІТ, агротехнології та інших перспективних галузях.

Нагадаємо, міжнародні партнери допомагають створювати безбар’єрний освітній простір для дітей у Харкові.

Також повідомлялося, що Міністерство освіти і науки України разом із ЮНІСЕФ працює над покращення доступу до дитячої освіти під час криз та відновлення в Україні. За підтримки Харківської ОВА вихователі дитсадків регіону пройшли відповідне навчання в столиці. Їх навчали, як підтримувати ментальне здоров’я під час криз.

США Синєгубов Олег Васильович Харківська область университет Харківська ОВА міжнародні партнери
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