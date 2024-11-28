Олег Синєгубов: Навіть в умовах війни наші університети залишаються активними учасниками світового освітнього та наукового процесу

фото: Олег Синєгубов/ХОВА

У Харківській ОВА на нараді з ректорами закладів вищої освіти обговорили ключові кроки для розвитку міжнародного співробітництва харківських вишів. Зокрема, нещодавно був підписаний меморандум про співпрацю з міжнародними університетами

Про це повідомляє пресслужба Харківської ОВА, передає RegioNews.

"Харків продовжує розвивати міжнародну співпрацю, і ми пишаємося тим, що навіть у умовах війни наші університети залишаються активними учасниками світового освітнього та наукового процесу. Таким чином реалізуємо План внутрішньої стійкості країни президента Володимира Зеленського у межах пункту "Людський капітал" — розширюємо освітні та наукові можливості для студентів та науковців області", — підкреслив Олег Синєгубов.

Міжнародні університети пропонують сучасні освітні програми та доступ до передових технологій, розробок та міжнародних програм обміну, що відкриває унікальні можливості для закладів освіти Харківщини.

Також в ОВА розповіли, що харківські підприємства готуються презентувати свої можливості на міжнародному ринку. Харківська ОВА активно залучає бізнес до реалізації спільних проєктів у таких сферах, як ІТ, агротехнології та інших перспективних галузях.

Нагадаємо, міжнародні партнери допомагають створювати безбар’єрний освітній простір для дітей у Харкові.

Також повідомлялося, що Міністерство освіти і науки України разом із ЮНІСЕФ працює над покращення доступу до дитячої освіти під час криз та відновлення в Україні. За підтримки Харківської ОВА вихователі дитсадків регіону пройшли відповідне навчання в столиці. Їх навчали, як підтримувати ментальне здоров’я під час криз.