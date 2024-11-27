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27 листопада 2024, 11:10

На Харківщині прикордонники спалили танки, бронетехніку та гармати росіян

27 листопада 2024, 11:10
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фото: ДПСУ
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На Куп’янському напрямку бійці прикордонної бригади «Помста» продовжують нищити техніку та штурмові підрозділи російських військ

Про це повідомляє Держприкордонслужба, передає RegioNews.

По ворогу ефективно відпрацювали пілоти ударних дронів підрозділу РУБпАК "Фенікс".

"Тільки протягом кількох днів прикордонники знищили 2 танки, БМП-2, броньовик, гармати та дві позиції мінометників, 3 одиниці автотранспорту. Також бійці бригади спалили пункт управління БпЛА окупантів, систему зв’язку, генератор та 2 польових склади боєкомплекту", – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, артилерійські підрозділи прикордонної бригади "Гарт" завдали потужних ударів по місцях зосередження особового складу російської армії в районі Вовчанська Харківської області. Багато загиблих і поранених росіян.

РФ війна прикордонники окупанти Харківська область втрати росіян Купʼянський напрямок
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