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Станом на 26 листопада інформація про наступ ворожих військ на Козачу Лопань на Харківщині не відповідає дійсності

Про це повідомив керівник Центру протидії дезінформації Ради національної оборони та безпеки України Андрій Коваленко, інформує RegioNews.

"Станом на зараз інформація про наступ росіян на Козачу Лопань, що на Харківщині, яку ширять їх пабліки, не відповідає дійсності. Сили оборони повністю контролюють прикордоння", – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що російська окупаційна армія не має резервів для наступу на Запоріжжя. Окупанти тероризують обласний центр, обстрілюючи авіацією.