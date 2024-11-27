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27 ноября 2024, 11:10

В Харьковской области пограничники сожгли танки, бронетехнику и пушки россиян

27 ноября 2024, 11:10
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фото: ГПСУ
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На Купянском направлении бойцы пограничной бригады «Месть» продолжают уничтожать технику и штурмовые подразделения российских войск

Об этом сообщает Госпогранслужба, передает RegioNews.

По врагу эффективно отработали пилоты ударных дронов подразделения РУБпАК "Феникс".

"Только в течение нескольких дней пограничники уничтожили 2 танка, БМП-2, броневик, пушки и две позиции минометчиков, 3 единицы автотранспорта. Также бойцы бригады сожгли пункт управления БПЛА оккупантов, систему связи, генератор и 2 полевых склада боекомплекта", - говорится. в сообщении.

Напомним, артиллерийские подразделения пограничной бригады "Гарт" нанесли мощные удары по местам сосредоточения личного состава российской армии в районе Волчанска Харьковской области. Много погибших и раненых россиян.

РФ война пограничники оккупанты Харьковская область потери россиян Купянское направление
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