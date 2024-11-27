В Харьковской области пограничники сожгли танки, бронетехнику и пушки россиян
На Купянском направлении бойцы пограничной бригады «Месть» продолжают уничтожать технику и штурмовые подразделения российских войск
Об этом сообщает Госпогранслужба, передает RegioNews.
По врагу эффективно отработали пилоты ударных дронов подразделения РУБпАК "Феникс".
"Только в течение нескольких дней пограничники уничтожили 2 танка, БМП-2, броневик, пушки и две позиции минометчиков, 3 единицы автотранспорта. Также бойцы бригады сожгли пункт управления БПЛА оккупантов, систему связи, генератор и 2 полевых склада боекомплекта", - говорится. в сообщении.
Напомним, артиллерийские подразделения пограничной бригады "Гарт" нанесли мощные удары по местам сосредоточения личного состава российской армии в районе Волчанска Харьковской области. Много погибших и раненых россиян.