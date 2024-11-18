У Харкові затримали російських агентів, які підірвати авто військовослужбовця ЗСУ

фото: СБУ

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на пресцентр СБУ.

До складу агентурно-бойової групи входило четверо місцевих жителів: інженер-програміст, колишній військовий та двоє безробітних. Координував їхню діяльність бойовик "спецназу ДНР", який бере участь у бойових діях проти України на сході та працює на російське ГРУ.

Найрезонанснішим злочином цієї групи став підрив автомобіля військовослужбовця ЗСУ у червні цього року. Зловмисники заклали під авто саморобний вибуховий пристрій. У результаті вибуху військовослужбовець отримав тяжкі поранення.

Після цього злочину група отримала наказ готувати наступний теракт. Зловмисники виготовили ще один вибуховий пристрій та планували пустити під укіс залізничний потяг з технікою для ЗСУ.

СБУ затримала всіх чотирьох учасників, зокрема одного із них схопили "на гарячому" у лісосмузі, де він намагався заховати коробку з вибухівкою.

Усім затриманим повідомлено про підозру у державній зраді та незаконному поводженні з вибуховими речовинами. Також вирішується питання щодо додаткової кваліфікації злочинів за статтями про диверсію та терористичний акт.

Зловмисники перебувають під вартою. Їм загрожує довічне ув’язнення.

Нагадаємо, раніше українські спецслужби затримали агента російської воєнної розвідки у Чернігові, який займався підпалами авто та просив у кураторів завдання про вбивства українських військових.