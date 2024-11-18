09:45  18 листопада
ДБР викрило схему на 56 млн грн у податковій службі Дніпропетровщини
02:26  18 листопада
Колишня вихователька дитсадка збила крилату ракету з "Ігли"
09:21  18 листопада
Ворог вдарив по Куп'янську: пошкоджена багатоповерхівка, є поранені
UA | RU
UA | RU
18 листопада 2024, 10:55

У Харкові затримали російських агентів, які підірвати авто військовослужбовця ЗСУ

18 листопада 2024, 10:55
Читайте также на русском языке
фото: СБУ
Читайте также
на русском языке

Служба безпеки України нейтралізувала у Харкові агентурно-бойову групу російської воєнної розвідки, яка влаштовувала теракти

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на пресцентр СБУ.

До складу агентурно-бойової групи входило четверо місцевих жителів: інженер-програміст, колишній військовий та двоє безробітних. Координував їхню діяльність бойовик "спецназу ДНР", який бере участь у бойових діях проти України на сході та працює на російське ГРУ.

Найрезонанснішим злочином цієї групи став підрив автомобіля військовослужбовця ЗСУ у червні цього року. Зловмисники заклали під авто саморобний вибуховий пристрій. У результаті вибуху військовослужбовець отримав тяжкі поранення.

Після цього злочину група отримала наказ готувати наступний теракт. Зловмисники виготовили ще один вибуховий пристрій та планували пустити під укіс залізничний потяг з технікою для ЗСУ.

СБУ затримала всіх чотирьох учасників, зокрема одного із них схопили "на гарячому" у лісосмузі, де він намагався заховати коробку з вибухівкою.

Усім затриманим повідомлено про підозру у державній зраді та незаконному поводженні з вибуховими речовинами. Також вирішується питання щодо додаткової кваліфікації злочинів за статтями про диверсію та терористичний акт.

Зловмисники перебувають під вартою. Їм загрожує довічне ув’язнення.

Нагадаємо, раніше українські спецслужби затримали агента російської воєнної розвідки у Чернігові, який займався підпалами авто та просив у кураторів завдання про вбивства українських військових.

СБУ теракт Харків агентурна мережа агент рф
У лавах ЗСУ затримали російського "крота", який передавав росіянам плани спецоперацій Сил оборони
15 листопада 2024, 10:07
Вчиняли підпали та шпигували за ЗСУ: на Запоріжжі та Волині затримали російських агентів
14 листопада 2024, 10:11
У Чернігові затримали російського агента, який планував вбивства військових ЗСУ
13 листопада 2024, 11:14
Всі новини »
15 листопада 2024
Тіньове життя нового голови Закарпаття Мирослава Білецького: рекет, мільйонні підряди та син у ТЦК
Офіційна біографія новопризначеного голови Закарпатської обласної військової адміністрації Мирослава Білецького представляє українського чиновника нового типу – ефективного, порядного, патріотичного, ...
12 листопада 2024
Відновлення авіапольотів в Україні: які аеропорти зможуть відкритися, та як захистити літаки від "шахедів"
Нещодавно під час 10-ого Київського міжнародного економічного форуму дуже активно обговорювалися питання щодо відновлення роботи деяких аеропортів в Україні. Загалом, на думку фахівців, це має дещо по...
07 листопада 2024
Україна втрачає дітей. Демографи б'ють тривогу через масовий виїзд школярів за кордон
Фахівці почали говорити про другу хвилю еміграції українців до країн Європи. Наразі йдеться про виїзд за кордон школярів старших класів, які їдуть туди не самі, а переважно з батьками. RegioNews з’ясо...
04 листопада 2024
Мефедрон в боксерських грушах та чайних пакетиках – стало відомо, як працював наркокартель "Хімпром"
Чайні пакетики та боксерські груші в якості контейнерів – так транспортував і реалізовував наркотики транснаціональний наркокартель «Хімпром», створений громадянином Росії Єгором Буркіним (Єгором Левч...
На кордоні з Румунією затримали двох чоловіків, які заплуталися у колючому дроті
18 листопада 2024, 11:14
У Хмельницькому BMW на великій швидкості влетів у зупинку транспорту, є загиблі
18 листопада 2024, 10:18
ДБР викрило схему на 56 млн грн у податковій службі Дніпропетровщини
18 листопада 2024, 09:45
Ворог вдарив по Куп'янську: пошкоджена багатоповерхівка, є поранені
18 листопада 2024, 09:21
Як збільшити ефективність підрозділів Нацгвардії на передовій
18 листопада 2024, 09:03
Росіяни вночі атакували Україну дронами і ракетами: ППО працювала у п'яти областях
18 листопада 2024, 08:49
На Херсонщині протягом доби росіяни вбили чотирьох людей
18 листопада 2024, 08:28
У Сумах зросла кількість загиблих та постраждалих: інформація на ранок 18 листопада
18 листопада 2024, 08:02
На Запоріжжі внаслідок обстрілів поранені шестеро людей
18 листопада 2024, 07:21
10 травня 2024
У прокуратурі показали відео наслідків нічного удару по Харкову, зняте дроном
20 березня 2024
Росіяни нищать Велику Писарівку на Сумщині: моторошні кадри руйнувань
09 березня 2024
Прикордонники на лівому березі Херсонщини знищили гаубицю і склад боєприпасів ворога
Всі відео »
Тіньове життя нового голови Закарпаття Мирослава Білецького: рекет, мільйонні підряди та син у ТЦК
Відновлення авіапольотів в Україні: які аеропорти зможуть відкритися, та як захистити літаки від "шахедів"
Всі публікації »
Юрій Богданов
Валерій Чалий
Вадим Денисенко
Всі блоги »