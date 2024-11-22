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22 листопада 2024, 09:30

Представники благодійних організацій відвідали Ізюм на Харківщині

22 листопада 2024, 09:30
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фото: РВА
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До Ізюма з моніторинговим візитом завітала делегація представників Всесвітньої продовольчої програми ООН (WFP) та благодійної організації ADRA Ukraine

Про це повідомляє Ізюмська РВА, передає RegioNews.

Заступник міського голови Ізюма Володимир Мацокін і начальниця управління соціального захисту населення Ізюмської міськради Людмила Гарнат обговорили з керівництвом Дніпровського польового офісу та заступницею виконавчого директора ВПП ООН Валері Гварньєрі потреби вразливих категорій населення у подальшій гуманітарній підтримці.

"Завдяки ВПП ООН у партнерстві з ADRA Ukraine не перший рік вразливі верстви населення Ізюмської громади забезпечені необхідним. Сподіваємось на подальшу співпрацю, в такий доволі складний час. Дякуємо за постійну, важливу допомогу для наших мешканців", – зазначив Мацокін.

Під час візиту команда ADRA Ukraine на чолі з керівником проєкту Романом Орловим та операційною менеджеркою Мариною Потєхою організувала видачу продуктових наборів від ВПП ООН для жителів 14-го кварталу Ізюма.

Отримувачі допомоги також взяли участь у фокус-групі під керівництвом Валері Гварньєрі, де дякували за підтримку та ділилися своїми історіями.

Крім того, на пункті видачі представник FSD Ukraine, Швейцарського фонду протимінної діяльності провів для мешканців роз'яснювальну роботу про ризики, пов’язані з вибухонебезпечними залишками війни.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Харківщина отримала понад 100 генераторів від Ініціативи співробітництва в Південно-Східній Європі.

Також нещодавно лікарні Харківщини за сприяння міжнародних партнерів отримали 23 системи енергозбереження Tesla Powerwall.

Окрім того, Харківська область отримала від Німеччини генератори, спецтехніку та обладнання, необхідні для підтримки критичної інфраструктури та ліквідації наслідків обстрілів.

Харківська область Ізюм Благодійність допомога гуманітарна допомога
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