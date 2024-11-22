В Харькове установили новогоднюю елку в метро
В пятницу, 22 ноября, в метро Харькова установили главную елку города
Об этом сообщает Коммунальное предприятие "Центральный парк Харькова", передает RegioNews.
Отмечается, что установили елку сегодня ночью на станции метро "Университет".
"Совместно со специалистами метрополитена подключили и проверили праздничную иллюминацию и декор. На следующей неделе планируют добавить зимние установки для хорошего настроения посетителей харьковской подземки", - добавляют в сообщении.
Напомним, ранее Изюм с мониторинговым визитом посетила делегация представителей Всемирной продовольственной программы ООН (WFP) и благотворительной организации ADRA Ukraine.
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