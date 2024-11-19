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19 листопада 2024, 12:11

Харківська область отримає генератори на 2,5 млн грн для забезпечення критичної інфраструктури

19 листопада 2024, 12:11
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фото: ОВА
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Завдяки тривалій співпраці Харківської ОВА з міжнародними партнерами та урядом, регіон отримує значну допомогу у вигляді генераторів, необхідних для роботи критичної інфраструктури та підтримки населення

Про це повідомляє пресслужба Харківської ОВА, передає RegioNews.

Від механізму цивільного захисту ЄС Харківщина отримала 179 генераторів. Їх розподіляють між закладами охорони здоров’я, соціальної сфери, пунктами незламності та громадами.

Крім того, завдяки співпраці з державним агентством стратегічних резервів (RARS) регіон отримав 33 генератори високої потужності, а фонд "Партнерство за сильну Україну" передав ще 18 одиниць.

Також Харківщина очікує генератори різної потужності на суму майже 2,5 млн грн від проєкту USAID "Демократичне врядування у Східній Україні", Ініціативи у Південно-Східній Європі та фонду "АДРА".

Загалом, станом на 5 листопада, критичні підприємства області забезпечені 1152 генераторами, що покриває 86,7% потреби. Це дозволить стабільно працювати навіть у разі припинення централізованого енергопостачання через можливі обстріли.

Нагадаємо, нещодавно лікарні Харківщини за сприяння міжнародних партнерів отримали 23 системи енергозбереження Tesla Powerwall.

допомога інфраструктура Харківська область генератор
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