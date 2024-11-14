На Хмельниччині молодик побив пенсіонера, бо хотів слухати російський шансон: як його покарав суд

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У місті Дунаївці Кам'янець-Подільського молодий чоловік побив пенсіонера, який зробив йому зауваження за гучне прослуховування російської музики. Зловмисник отримав два роки тюрми

Про це передає RegioNews із посиланням на пресслужбу Національної поліції в Хмельницькій області.

Інцидент стався біля магазину в центрі Дунаївців у вересні 2023 року. Відомо, що п’яний 26-річний чоловік гучно слухав російський шансон в автомобілі свого товариша. Пенсіонер проходив повз і зробив молодику зауваження. Чоловік наполіг, щоб той вимкнув музику. У відповідь фігурант агресивно відреагував. Побитого 64-річного місцевого мешканця госпіталізували до лікарні.

"Нещодавно суд завершив розгляд матеріалів кримінального провадження і визнав 26-річного дунаївчанина винним в хуліганстві та спричиненні середньої тяжкості тілесних ушкоджень й засудив його до 2-х років ув’язнення", – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, міський голова Острога 50-річний Юрій Ягодка публічно вибачився за побиття жінки, яка зробила йому зауваження за прослуховування російської музики у публічних місцях.