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Суд визнав жителька міста Сміла винною у розбійному нападі на маленьку дитину

Про це повідомляє пресслужба прокуратури, передає RegioNews.

У травні цього року жінка в маршрутному автобусі вирвала з рук 11-річної дівчинки мобільний телефон та намагалася втекти.

Дитина наздогнала жінку. Тоді фігурантка нанесла дівчинці декілька ударів кулаками по голові й тілу та втекла.

Суд назначив зловмисниці 8 років тюрми з конфіскацією майна. До набрання вироком законної сили вона перебуватиме під вартою.

Нагадаємо, на Волині відправили за ґрати 19-річну дівчину, яка заморила голодом немовля.