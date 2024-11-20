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20 ноября 2024, 02:40

В Харьковской области пьяный мужчина изнасиловал 17-летнюю девушку

20 ноября 2024, 02:40
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иллюстративное фото: из открытых источников
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Преступление произошло поздно вечером 15 ноября в городе Змиев Чугуевского района. Насильника задержали

Об этом сообщает пресс-служба Харьковской областной прокуратуры, передает RegioNews.

По материалам следствия, в тот вечер пьяный местный житель увидел на улице возвращавшуюся домой 17-летнюю девушку.

"Мужчина догнал несовершеннолетнюю, сжал рукой лицо, повалил на землю и изнасиловал", - говорится в сообщении.

На следующий день, 16 ноября, правоохранители задержали ранее судимого 31-летнего злоумышленника. Фигуранту сообщили о подозрении в изнасиловании несовершеннолетнего лица.

Суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей без определения размера залога сроком на 60 дней. Злоумышленнику грозит от семи до 12 лет тюрьмы.

Напомним, на Прикарпатье осудили мужчину, который изнасиловал 14-летнюю дочь своей одноклассницы.

Ранее в Харьковской области студент ударил кирпичом по голове, изнасиловал и поджег 15-летнюю девушку. Потерпевшая скончалась в больнице.

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