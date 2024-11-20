Українські артилеристи розбили опорні пункти та бліндажі росіян біля Вовчанська

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Про це повідомляє Держприкордонслужба, передає RegioNews.

Захисники Харківщини показали результати своєї бойової роботи.

"Підтверджено знешкодження щонайменше 14 окупантів. Також зруйновані фортифікаційні споруди, бліндажі противника та знищено транспортні засоби", – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше прикордонники показали, як важкий нічний бомбер "Баба Яга" підірвав склад боєприпасів і бліндажі росіян на Харківщині.

Також прикордонники показали, як підрозділ "Фурія" вночі полює на окупантів під Вовчанськом.