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20 листопада 2024, 01:05

Українські артилеристи розбили опорні пункти та бліндажі росіян біля Вовчанська

20 листопада 2024, 01:05
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скріншот із відео
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На Вовчанському напрямку артилеристи прикордонної бригади «Гарт» накрили вогнем опорні пункти окупантів. Загарбники зазнали втрат

Про це повідомляє Держприкордонслужба, передає RegioNews.

Захисники Харківщини показали результати своєї бойової роботи.

"Підтверджено знешкодження щонайменше 14 окупантів. Також зруйновані фортифікаційні споруди, бліндажі противника та знищено транспортні засоби", – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше прикордонники показали, як важкий нічний бомбер "Баба Яга" підірвав склад боєприпасів і бліндажі росіян на Харківщині.

Також прикордонники показали, як підрозділ "Фурія" вночі полює на окупантів під Вовчанськом.

РФ війна прикордонники окупанти Харківська область втрати росіян Вовчанськ
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