Украинские артиллеристы разбили опорные пункты и блиндажи россиян возле Волчанска
На Волчанском направлении артиллеристы пограничной бригады «Гарт» накрыли огнем опорные пункты оккупантов. Захватчики понесли потери
Об этом сообщает Госпогранслужба, передает RegioNews.
Защитники Харьковской области показали результаты своей боевой работы.
"Подтверждены обезвреживание по меньшей мере 14 оккупантов. Также разрушены фортификационные сооружения, блиндажи противника и уничтожены транспортные средства", - говорится в сообщении.
Напомним, ранее пограничники показали, как тяжелый ночной бомбер "Баба Яга" взорвал склад боеприпасов и блиндажи россиян в Харьковской области.
Также пограничники показали, как подразделение "Фурия" ночью охотится за оккупантами под Волчанском.
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