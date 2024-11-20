Украинские артиллеристы разбили опорные пункты и блиндажи россиян возле Волчанска

скриншот с видео

Об этом сообщает Госпогранслужба, передает RegioNews.

Защитники Харьковской области показали результаты своей боевой работы.

"Подтверждены обезвреживание по меньшей мере 14 оккупантов. Также разрушены фортификационные сооружения, блиндажи противника и уничтожены транспортные средства", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее пограничники показали, как тяжелый ночной бомбер "Баба Яга" взорвал склад боеприпасов и блиндажи россиян в Харьковской области.

Также пограничники показали, как подразделение "Фурия" ночью охотится за оккупантами под Волчанском.