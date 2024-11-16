Литовська армія перейматиме військовий досвід Харківської області

фото: Харківська ОВА

Про це повідомила пресслужба Харківської обласної військової адміністрації, передає RegioNews.

Зазначається, що учасники засідання детально обговорили хід оборони Харкова та районних центрів області в перші дні повномасштабного вторгнення РФ в Україну.

З 24 лютого 2022 року ОВА в посиленому режимі співпрацювала з українськими захисниками та Міністерством оборони України задля ефективного будівництва як рубежів, так і фортифікаційних споруд. Також до захисту регіону долучилися представники бізнесу та місцеві жителі.

Війна показала, що цивільна інфраструктура, зокрема житлові багатоповерхівки, мають бути оснащені підземним паркінгом, а школи — надійними укриттями.

"До 24 лютого 2022 року лише у Харкові мешкало близько 2 мільйонів осіб. Налагодити процес евакуації вдалося завдяки співпраці з АТ "Укрзалізниця" які надали безкоштовні вагони. Завдяки цьому вдалося перемістити до західних регіонів України сотні тисяч містян, студентів та жителів області", — йдеться в повідомленні ОВА.

Литовські військові зауважили, що Сили оборони України активно інтегрують сучасні технології в реальних бойових діях, що дає змогу передбачити дії противника та запобігти їм.

"Це спонукає до нових підходів в галузі будівництва фортифікацій та ліній оборони. Вдячні за обмін досвідом", — зазначив експерт ЗС Литовської Республіки Едгарас Церскус.

Нагадаємо, на Харківському напрямку прикордонники-аеророзвідники знищили низку ворожих цілей. Під удар потрапили військовий транспорт, особовий склад та бліндажі російських окупантів.