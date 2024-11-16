Литовська армія перейматиме військовий досвід Харківської області
Начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов та експерти Збройних Сил Литовської Республіки обговорили питання оборони населених пунктів, утримання рубежів та евакуації цивільного населення
Про це повідомила пресслужба Харківської обласної військової адміністрації, передає RegioNews.
Зазначається, що учасники засідання детально обговорили хід оборони Харкова та районних центрів області в перші дні повномасштабного вторгнення РФ в Україну.
З 24 лютого 2022 року ОВА в посиленому режимі співпрацювала з українськими захисниками та Міністерством оборони України задля ефективного будівництва як рубежів, так і фортифікаційних споруд. Також до захисту регіону долучилися представники бізнесу та місцеві жителі.
Війна показала, що цивільна інфраструктура, зокрема житлові багатоповерхівки, мають бути оснащені підземним паркінгом, а школи — надійними укриттями.
"До 24 лютого 2022 року лише у Харкові мешкало близько 2 мільйонів осіб. Налагодити процес евакуації вдалося завдяки співпраці з АТ "Укрзалізниця" які надали безкоштовні вагони. Завдяки цьому вдалося перемістити до західних регіонів України сотні тисяч містян, студентів та жителів області", — йдеться в повідомленні ОВА.
Литовські військові зауважили, що Сили оборони України активно інтегрують сучасні технології в реальних бойових діях, що дає змогу передбачити дії противника та запобігти їм.
"Це спонукає до нових підходів в галузі будівництва фортифікацій та ліній оборони. Вдячні за обмін досвідом", — зазначив експерт ЗС Литовської Республіки Едгарас Церскус.
Нагадаємо, на Харківському напрямку прикордонники-аеророзвідники знищили низку ворожих цілей. Під удар потрапили військовий транспорт, особовий склад та бліндажі російських окупантів.