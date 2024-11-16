Россияне ударили из авиации по селу возле Купянска: пострадали 3 человека
Сегодня в полдень, 16 ноября, российские оккупационные войска нанесли авиационный удар по селу Осиново Купянского района. В результате обстрела пострадали трое мирных жителей
Об этом сообщает пресс-служба Харьковской областной прокуратуры, передает RegioNews.
По материалам следствия, российские войска нанесли авиаудар по селу Осиново около 12:00.
"Одна жительница испытала острую реакцию на стресс, еще одна женщина и мужчина получили ранения", — говорится в сообщении.
По факту нарушения законов и обычаев войны идет досудебное расследование. Правоохранители документируют военные преступления, совершенные российскими военными.
Напомним, ранее сообщалось, что РФ ударила по Харьковщине ракетами С-300. Зафиксированы разрушения гражданской инфраструктуры.