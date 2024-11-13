Обстріл Харкова дронами: в ОВА розповіли про стан постраждалих

ілюстративне фото: з відкритих джерел

Внаслідок сьогоднішньої атаки безпілотника на Харків постраждали четверо жителів міста. Росіяни влучили дроном по житловому будинку в Салтівському районі Харкова

Про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов, передає RegioNews.

Він уточнив, що ворожий БПЛА пошкодив житловий будинок. Також понівечено декілька автомобілів на парковці в Салтівському районі міста.

За словами Олега Синєгубова, серед постраждали внаслідок обстрілу не зафіксовано важких випадків.

"Три жінки та один чоловік постраждали через дії окупантів. Двоє потерпілих з уламковими пораненнями госпіталізовані — 74-річні чоловік та жінка. 84-річна жінка госпіталізована до лікарні з гіпертонічним кризом. У 53-річної жінки діагностована гостра реакція на стрес", — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що всі профільні служби працюють на місцях. Інформація про наслідки атаки оновлюється.

Нагадаємо, 13 листопада російські війська атакували дроном Харків. Ворожий БпЛА влучив поблизу одного з торговельних центрів міста.

Пізніше окупанти повторно вдарили по місту. У Салтівському районі БпЛА влучив у будинок.