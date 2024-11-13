Обстрел Харькова дронами: в ОВА рассказали о состоянии пострадавших

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В результате сегодняшней атаки беспилотника на Харьков пострадали четверо жителей города. Россияне попали дроном по жилому дому в Салтовском районе

Об этом сообщил начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов, передает RegioNews.

Он уточнил, что вражеский БПЛА повредил жилой дом. Также изуродовано несколько автомобилей на парковке в Салтовском районе Харькова.

По словам Олега Синегубова, среди пострадавших в результате обстрела не зафиксированы тяжелые случаи.

"Три женщины и один мужчина пострадали из-за действий оккупантов. Двое пострадавших с обломочными ранениями госпитализированы — 74-летние мужчина и женщина. 84-летняя женщина госпитализирована в больницу с гипертоническим кризом. У 53-летней женщины диагностирована острая реакция на стресс", — говорится в сообщении.

Все профильные службы работают на местах. Информация о последствиях атаки обновляется.

Напомним, 13 ноября российские войска атаковали дроном Харьков. Вражеский БпЛА попал близ одного из торговых центров города.

Позже оккупанты повторно ударили по городу. В Салтовском районе БпЛА попал в дом.