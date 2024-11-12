фото: Генштаб ЗСУ/Facebook

Про це передає RegioNews із посиланням на Повітряні сили ЗСУ.

У ніч на 12 листопада (із 21:00 11 листопада) росіяни завдали удару по Харкову зенітною керованою ракетою С-300 із Бєлгородської обл. – РФ, атакували Чернігівщину двома керованими авіаційними ракетами Х-59/69 із Курської обл. – РФ, керовані авіабомби запустили по Сумщині та Харківщині, а також 110-ма ударними БпЛА типу Shahed та безпілотниками невстановленого типу із районів Курськ, Приморсько-Ахтарськ, Брянськ – РФ.

Повітряний напад відбивали зенітні ракетні війська, авіація, підрозділи РЕБ, мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України.

Станом на 11:00 підтверджено збиття 46-ти БпЛА противника у Київській, Житомирській, Полтавській, Сумській, Харківській, Черкаській, Запорізькій, Чернігівській, Дніпропетровській та Миколаївській областях.

Зазначається, що 60 ворожих безпілотників локаційно втрачені у різних регіонах України, два російських БпЛА вийшли з повітряного простору України у напрямку Білорусі.

Нагадаємо, 12 листопада російські окупанти вкотре атакували Київщину ударними дронами. Зафіксовані пошкодження цивільної інфраструктури.