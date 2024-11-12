На Запоріжжі росіяни вдарили БпЛА по маршрутці з пасажирами

фото: Запорізька ОВА

Сьогодні вранці, 12 листопада, російські окупаційні війська атакували автобус із пасажирами у Селі Приморське Василівського району

Про це повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров, передає RegioNews.

За його словами, окупанти влаштували "полювання” на маршрутку з цивільними.

"В Приморському росіяни поцілили FPV-дроном в автобус "Богдан", у якому їхали мирні мешканці прифронтових сел. На щастя, пошкоджень зазнав тільки транспортний засіб", ― додав Іван Федоров.

Нагадаємо, сьогодні вранці російські окупанти завдали авіаудари по Запорізькому та Василівському районах. У селищі Степногірськ Василівського району двоє людей були заблоковані в пошкодженій багатоповерхівці.