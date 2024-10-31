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Сьогодні ввечері, 31 жовтня, окупанти вдарили КАБами по Харкову та району. Влучання однієї авіабомби зафіксували у Дергачах

Про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов, передає RegioNews.

За його словами, один із КАБів влучив у Дергачах у цивільне підриємство. Попередньо, виникла пожежа.

"Троє людей отримали гострі реакції на стрес. Медики Обласного центру екстренки надали допомогу на місці", – йдеться у повідомленні.

Голова Дергачівської МВА Вячеслав Задоренко поінформував, що внаслідок удару постраждали чоловіки 39-ти та 65-ти років, які працюють охоронцями цивільного підприємства.

У 39-річного чоловіка поранення верхньої частини тіла від уламків скла, у 65-річного – гостра реакція на стрес. Працівники ДСНС працюють над ліквідацією пожежі.

Нагадаємо, ввечері 31 жовтня окупаційна армія Росії атакувала Харків і район. У Харкові було чутно вибухи.