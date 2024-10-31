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31 жовтня 2024, 17:20

У Харкові затримали російську агентку, яка пропонувала бійцям ЗСУ послуги з клінінгу, щоб розвідати їхні позиції

31 жовтня 2024, 17:20
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фото: СБУ
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Служба безпеки затримала у Харкові агентку воєнної розвідки РФ (більш відомої як ГРУ), яка готувала нову серію ракетно-бомбових ударів по місту

Про це повідомляє пресцентр СБУ, передає RegioNews.

Завдання ворога виконувала 63-річна місцева безробітна, яка перебувала на прямому зв’язку з кадровим співробітником російської спецслужби. Його особу вже встановили контррозвідники СБУ.

За вказівкою російського ГРУ, жінка розвідувала координати для вогневого ураження підрозділів Сил оборони, які залучені до боїв на Харківському напрямку. Для збирання розвідданих агентка намагалася "втертися в довіру" до українських захисників, підтримуючи з ними "душевні" розмови.

Також жінка пропонувала військовим за символічну оплату допомогти у побутових питаннях, зокрема, поприбирати в помешканнях тимчасового проживання.

Зрадниця пересилала отримані відомості своєму російському куратору у вигляді скріншотів з позначками потенційних цілей на гугл-картах.

Контррозвідники СБУ завчасно викрили агентку і після документування її злочинних дій затримали "на гарячому", коли вона проводила дорозвідку поблизу військового об’єкта.

У затриманої вилучили мобільний телефон, який вона використовувала для комунікації з російським ГРУ.

Фігурантці повідомили про підозру. Зловмисниця перебуває під вартою. Їй загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

Нагадаємо, раніше на Харківщині затримали російського агента, який допомагав росіянам бомбардувати Вовчанськ.

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